POL-HA: Frau nach häuslicher Gewalt in Krankenhaus eingeliefert

Hagen-Wehringhausen (ots)

Nachdem eine Hagenerin Montag (07.11.2022) kurz vor Mitternacht in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ergaben sich Hinweise darauf, dass sie Opfer einer häuslichen Gewalt geworden ist. Das medizinische Personal verständigte deshalb zur weiteren Klärung die Polizei. Die Verletzte wollte sich zunächst nicht zu den Geschehnissen äußern und gab an, ihren Ehemann auch nicht anzeigen zu wollen. Später schilderte sie, dass es am Morgen zu einem Streit gekommen sei, bei dem sie von dem 40-Jährigen mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen wurde. Am Abend kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung. Bei dieser schubste der Mann seine Frau mehrfach mit beiden Händen mit dem Rücken gegen eine Wand. Hierbei schlug auch ihr Hinterkopf gegen die Wand. Ein Nachbar habe einen Rettungswagen verständigt. Als Polizisten die Wohnanschrift der Frau aufsuchten, trafen sie auf den 40-Jährigen. Er gab an, dass er keine Angaben zum Sachverhalt machen wolle. Die Beamten verwiesen ihn der Wohnung und erteilten ein zehntägiges Rückkehrverbot. Der 40-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

