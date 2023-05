API-TH: ohne Kennzeichen unter Drogen

A4 Höhe Gera (ots) - Auf ein Pannenfahrzeug stieß eine Streife der Autobahnpolizei heute Morgen auf der A4 Höhe Gera. Das Fahrzeug stand mit offener Motorhaube auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Gera/Leumnitz in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Als sich die Beamten den PKW und Fahrzeugführer näher anschauten, nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Der Fahrer gab an, seit 5 Minuten zu stehen und aus Frust ...

