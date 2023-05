Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pannenfall deckt Alkoholfahrt auf?

A4 Höhe Gera (ots)

Auf ein Pannenfahrzeug stieß eine Streife der Autobahnpolizei heute Morgen auf der A4 Höhe Gera. Das Fahrzeug stand mit offener Motorhaube auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Gera/Leumnitz in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Als sich die Beamten den PKW und Fahrzeugführer näher anschauten, nahmen sie Alkoholgeruch wahr. Der Fahrer gab an, seit 5 Minuten zu stehen und aus Frust über die Panne getrunken zu haben. Nach einem Test stellte sich ein Atemalkoholgehalt von 1,22 Promille heraus. Damit hatte sich der 52-jährige Deutsche für eine Fahrt zur Blutabnahme qualifiziert. Sein Fahrzeug wurde indes abgeschleppt. Ob der Fahrer bereits während der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand, werden die laufenden Ermittlungen aufklären.

