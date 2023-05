API-TH: Autobahnblitzbericht *Ergänzung

Autobahnpolizeiinspektion

Im Zeitraum vom 17.05. - 21.05.2023 wurden auf den Thüringer Autobahnen mehreren Messstellen eingerichtet, um die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer zu überprüfen. Hierbei wurden insgesamt 1.887 Verstöße festgestellt. 94 davon waren so erheblich, dass die betroffenen Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrverbot zu rechnen haben. Die größte Dichte an Verstößen wurde auf der A4 Höhe Posterstein festgestellt. Hier löste das Messgerät ganze 603 Bilder innerhalb von drei Stunden aus. Die höchste Geschwindigkeit lag bei 178 km/h in einem auf 100 km/h reduzierten Abschnitt. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld von mindestens 700 EUR, 3 Monaten Fahrverbot und 2 Punkten im Fahreignungsregister.

