Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auf schneeglatter Fahrbahn und bei Nebel Baum übersehen

Verbindungsstraße Frankenhain Rtg. Lütsche- Talsperre (Ilm-Kreis) (ots)

Am Dienstag, den 24.01.2023 gegen 04:15 Uhr befuhr ein 46-jähriger VW- Fahrer die schneeglatte Straße von Frankenhain in Richtung Lütsche- Talsperre. Hierbei übersah er aufgrund von Nebel einen quer auf der Straße liegenden Baum und kollidierte, trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung, frontal mit diesem. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 20000,-EUR. Der nicht mehr fahrbereite VW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

(sg)

