Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 5 Verletzte bei Unfall auf A 4

Erfurt (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A 4 nahe Erfurt sind Sonntagmittag fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden. Zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und -West in Fahrtrichtung Frankfurt/M. hatte eine 38-jährige Opelfahrerin beim Überholen nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet und war mit zwei anderen Autos zusammengestoßen, bevor sie in die Leitplanke fuhr. Dabei wurde sie leicht und ihre 15-jährige Beifahrerin schwer verletzt. In einem der anderen beiden Autos wurden zwei Insassen (59/w und 41/w) schwer und ein Insasse (61/m) leicht verletzt. Die Richtungsfahrbahn war für die Bergungs- und Aufräumarbeiten 70 Minuten voll gesperrt.

