API-TH: Schwanenfamilie löst Verkehrsunfall auf der A 71 bei Erfurt aus!

Schwanenfamilie löst Verkehrsunfall auf der A 71 bei Erfurt aus!

Erfurt

Am heutigen Mittwochvormittag, 10:00 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW die A 71 Ri. Schweinfurt auf dem rechten Fahrstreifen, kurz vor der AS Erfurt/Stotternheim, als eine Schwanenfamilie die Fahrbahn von rechts nach links querte. Die Schwanenfamilie umfasste dabei die Elterntiere und vier Jungtiere. Der 38-jährige Fahrzeugführer erkannte die Gefahr und bremste sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Eine 55-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Mini auf dem linken Fahrstreifen erkannte die Schwanenfamilie, nun auf dem linken Fahrstreifen laufend, ebenfalls. Als sich eine Lücke auftat, wich die Fahrzeugführerin vor dem Pkw VW auf den rechten Fahrstreifen aus. Ein weiterer Pkw Volvo mit einem 54-jährigen Fahrzeugführer aus Thüringen befuhr ebenfalls den linken Fahrstreifen. Der Fahrer erkannte wiedrum die Schwanenfamilie, bremste und wich nach rechts aus. Hier kollidierte der Volvo mit dem dort stehenden Pkw VW und schob diesen auf den Pkw Mini auf. Der Pkw Volvo kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Die 38-jährige Fahrzeugführer aus dem Pkw VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Im Rahmen der Rettungs- und Bergemaßnahmen floss der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Es bildete sich ein bis zu 2km langer Rückstau im Reiseverkehr aufgrund des verlängerten Wochenendes. Die Schwanenfamilie wurde durch die Feuerwehr Erfurt eingefangen und in einem nahen Baggersee unverletzt wieder in die Freiheit entlassen. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 50.000,- Euro.

