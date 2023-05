Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw Audi fährt ungebremst unter Lkw auf A 4 auf Höhe PWC Tümmelsberg!

Kraftsdorf (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, um 03:00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Thüringen mit seinem Pkw Audi die A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Auf Höhe des Parkplatzes Tümmelsberg, kurz nach der AS Rüdersdorf, fuhr der Pkw Fahrer in der weiteren Folge ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Lkw Mercedes auf. Sowohl der 34-jährige Pkw Audi Fahrer als auch der 61-jährige Fahrer des Lkw Mercedes wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Nach gegenwärtigen Stand der Ermittlungen war der Pkw Fahrer zuvor eingeschlafen und verursachte so den Verkehrsunfall. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn kurzfristig voll- und dann für eine weitere Stunde teil gesperrt. Dabei war lediglich der linke Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 15.000,- Euro.

