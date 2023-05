Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Abgelaufene Hauptuntersuchung überführt Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss auf der A9 bei Eisenberg!

Bad Klosterlausnitz (ots)

Am gestrigen Samstagabend, gegen 19:20 Uhr, fiel einem Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Thüringen auf der A 9 Richtung Nürnberg, in Höhe des PWC Kuhberg, ein Pkw/Anhängergespann auf. Am Anhänger war die vorgeschriebene Hauptuntersuchung abgelaufen und die Beamten entschlossen sich, dass Fahrzeug an der AS Bad Klosterlausnitz einer Personen und Fahrzeugkontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der Fahrzeugkontrolle konnte bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer aus Thüringen Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 0,67 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Da es sich für den Fahrzeugführer nicht um einen Erstverstoß handelte, erwartet ihn nun ein Bußgeld im vierstelligen Bereich. Die Weiterfahrt wurde vor Ort untersagt.

