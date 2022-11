Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Im Kreuzungsbereich der Bielefelder Straße/ Holunderstraße ereignete sich am Dienstagmorgen (29.11., 09.35 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Lkw-Fahrer. Die 38-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit einem Opel die Bielefelder Straße aus Gütersloh in Richtung Wiedenbrück. Zeitgleich befuhr ein 73-jähriger Mann aus Bad Lippspringe mit einem Lkw die Holunderstraße und beabsichtigte die Bielefelder Straße in Richtung Autobahnzubringer zu queren. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Beteiligten. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Opel der Frau aus Rheda-Wiedenbrück gegen einen weiteren Lkw sowie einen Pkw geschleudert. Die beiden Fahrzeuge warteten an der Kreuzung der Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Gütersloh an der rotlichtzeigenden Ampel.

Sowohl die Opel-Fahrerin, als auch der unfallbeteiligte Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Der 53-jährige Fahrer des an der Ampel wartenden Lkw wurde durch die Kollision mit dem Opel leicht verletzt. Den Angaben nach wollte sich der Beckumer selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Der Opel der 38-Jährigen war durch den Unfall erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Ein beauftragtes Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport. Der geschätzte Gesamtsachschaden lag bei rund 14 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell