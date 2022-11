POL-GT: Mercedes Sprinter an der Leipziger Straße gestohlen

Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - Am Montagmorgen (28.11., 06.40 Uhr) scheiterten an der Bielefelder Straße zwei bislang unbekannte Männer bei dem Versuch, Geld und Zigaretten bei einer Frau zu erbeuten. Den ersten Ermittlungen zufolge verließ die 33-jährige Zeugin den Zug am Bahnsteig in Steinhagen und wartete an der Haltestelle Bielefelder Straße auf den Bus. ...

