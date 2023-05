Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sattelzug fährt in verunfallten LKW

A38 Höhe Bleicherode (ots)

Auf der A38 zwischen den Anschlussstellen Großwechsungen und Bleicherode in Fahrtrichtung Göttingen kam es in den Morgenstunden zu einem schweren LKW-Unfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 56-jähriger Fahrzeugführer durch Unachtsamkeit mit seinem Sattelzug zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, durch starkes Gegenlenken kippte der LKW auf die Seite und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein dahinter fahrender 49-jähriger Pole konnte mit seinem Sattelzug nicht mehr ausweichen und fuhr in den liegenden LKW. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 250.000 EUR. Die Richtungsfahrbahn Göttingen ist seit dem Unfall voll gesperrt. Die Berge- und Reinigungsarbeiten werden noch mehrere Stunden andauern.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell