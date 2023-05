Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ungekühlte Lebensmittel zurück an den Absender!

A4 (ots)

Ein ungekühlter Lebensmitteltransporter verursachte am gestrigen Tag Bauchschmerzen bei den kontrollierenden Beamten. Die Kontrollgruppe der Autobahnpolizei hielt gestern auf der A4 einen tschechischen Kleintransporter mit Kühleraufbau an. Im Bereich des Laderaums befanden sich Lebensmittel, die teilweise unverpackt und im Kontakt mit verschmutzten Ladungs- und Verpackungsteilen verladen waren. Darüber hinaus waren die Lebensmittel nicht nach den gesetzlichen Vorschriften gekennzeichnet und vollkommen ungekühlt, weil der Fahrer das Kühlaggregat nicht eingeschaltet hatte. Anstatt wie geplant asiatische Märkte zu beliefern, musste der vietnamesische Fahrer kehrtmachen und die Ware zurück an den Absender verbringen. Den 44-Jährigen und das Transportunternehmen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell