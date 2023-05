Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: tödlicher Unfall auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main

Posterstein (ots)

Am 10. Mai 2023 kam es auf der Autobahn 4, Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Höhe Posterstein zu einen Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang. Ein 56jähriger bulgarischer Kraftfahrer mit seinem Sattelzug musste Staubedingt sein Fahrzeug zum Halten bringen. Der dahinter fahrende 43jährige deutsche Fahrzeugführer eines Mercedes Sprinter erkannt diese Situation zu spät und fuhr in der weiteren Folge, nach bisherigen Erkenntnissen, ungebremst auf den Sattelzug auf. Der Fahrer des Mercedes Sprinter verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Autobahn 4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main war für ca. 210 Minuten auf Grund von Aufräumungs- und Bergemaßnahmen gesperrt.

