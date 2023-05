Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw VW fährt ungebremst unter Lkw auf A 9 bei Schleiz!

Schleiz (ots)

Am heutigen Mittwochmittag, um 12:45 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrzeugführer aus Sachsen mit seinem Pkw VW die A 9 in Fahrtrichtung München auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Kurz vor dem Parkplatz Himmelsteiche fuhr der Pkw Fahrer in der weiteren Folge ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Hierdurch wurde der Pkw über alle drei Fahrstreifen geschleudert und kollidierte mit der dortigen Betongleitwand. Von dort prallte der Pkw ab und rutschte über alle drei Fahrstreifen und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 71-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer des Sattelzuges blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Im Rahmen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn für eine Stunde vollgesperrt und aktuell ist nur der linke Fahrstreifen frei. Es hat sich bereits ein Rückstau von 5 km Länge bis zur AS Dittersdorf gebildet. Die Umleitungsstrecke ab der AS Dittersdorf bis durch die Ortslage Schleiz ist stark überlastet. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 20.000,- Euro.

