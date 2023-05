Polizei Köln

POL-K: 230517-3-K Beim Geldabheben beraubt - Festnahme - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Dienstagabend (16. Mai) gegen 20.20 Uhr haben zwei Männer (25, ??) im Severinsviertel einen Kölner (29) im Vorraum einer Bankfiliale mit einem Messer bedroht und das zuvor abgehobene Bargeld sowie dessen Bankkarte geraubt. Der 29-Jährige hatte zusammen mit einem bislang unbekannten Zeugen zu Fuß die Verfolgung des flüchtenden Duos vom Tatort Severinstraße/Im Dau aufgenommen. An der Ecke Rosenstraße/Achterstraße holten sie die Verdächtigen ein. Der Überfallene hielt den 25-Jährigen bis zum Eintreffen eines Streifenteams fest. Der unbekannte Komplize bewarf den 29-Jährigen mit einer Glasflasche und entkam unerkannt. Auch der Zeuge war beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort. Die Ermittler suchen diesen und fahnden nach dem zweiten mutmaßlichen dunkelblonden Räuber, der einen dunklen Kapuzenpullover getragen haben soll. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Der festgenommene 25-Jährige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cs/iv)

