Polizei Köln

POL-K: 230517-1-K Zwei Verletzte (17,18) nach Auseinandersetzung in Köln-Kalk - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Rande des Bürgerparks in Köln-Kalk sind am Dienstagabend (16. Mai) gegen 19.30 Uhr ein 17-Jähriger leicht und ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten beide mit Stichverletzungen in Krankenhäuser. Zeugenangaben zufolge sollen zwei junge Männer, die derzeit als tatverdächtig gelten, in Richtung des dortigen Einkaufszentrums weggelaufen sein. Polizisten stellten ein Messer als mögliche Tatwaffe sicher. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie dem genauen Tatablauf aufgenommen und wertet Videoaufzeichnungen aus. Die Ermittler gehen dabei auch dem Hinweis nach, dass sich die Beteiligten kannten.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden. (sw/cs)

Auskünfte erteilt Staatsanwältin Beller, Staatsanwaltschaft Köln, Tel. 0221-477 4548

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell