Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Illegale Müllentsorgung auf einem Waldweg

Dattenberg (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei Linz am Sonntagmorgen eine größere Menge abgelagerten Müll auf einem Waldweg in der Nähe der L 254 in der Gemarkung Dattenberg. Eine Streife bestätigte die Müllablagerung und fand einen sog. Big Bag und weitere Müllsäcke mit Bauschutt vor. Diese dürften wohl im Verlauf der vergangenen Nacht mit einem größeren Fahrzeug an den Fundort verbracht worden sein. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise auf einen Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Verursacher oder die Herkunft des Bauschutts geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Linz unter 02644-9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell