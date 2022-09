Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220915 - 1058 Frankfurt-Nordend: Handtaschenraub

Frankfurt (ots)

(dr) Ein unbekannter Mann raubte am Mittwoch, den 14. September 2022, im Nordend einer 85-jährigen Frau die Handtasche.

Vor der Tat befand sich die Geschädigte für Einkäufe auf dem Markt in der Berger Straße und in einem nahegelegenen Lebensmittelgeschäft. Auf ihrem Nachhauseweg, gegen 12:00 Uhr, näherte sich ihr in der Thomasiusstraße von hinten ein Mann. In Höhe der Hausnummer 16 langte dieser schließlich zu und entriss ihr auf dem Gehweg die Handtasche samt Portemonnaie, Ausweis, Bargeld, Bankkarte, RMV-Jahreskarte, Mobiltelefon, Schlüsseln, Tabletten und Lebensmitteln.

Die 85-Jährige versuchte noch vergeblich ihre Tasche festzuhalten und rief um Hilfe. Eine aufmerksame Zeugin eilte dem Täter hinterher. Dieser konnte sich jedoch mit der Beute über den Baumweg in die Friedberger Anlage absetzen, bis die Frau ihn aus den Augen verlor. Die Geschädigte blieb unverletzt. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Handtaschenräuber verlief ohne Ergebnis.

Täterbeschreibung:

Männlich, circa 25 Jahre alt, circa 180 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare; bekleidet mit einem hellen Oberteil.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Täter und / oder dem Raubgut machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069-755 51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell