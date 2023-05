Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Neuwied für das Wochenende 05.05. - 07.05.2023

Neuwied (ots)

Neuwied - In der Nacht von Freitag, 05.05.2023, auf Samstag, 06.05.2023, wurde hiesiger Dienststelle gegen 02.20 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Langendorfer Straße in Neuwied gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei hatte einer der Beschuldigten sich bereits entfernt. Sein Kontrahent konnte jedoch Teile der Personalien benennen. Letztlich wurde der flüchtige Beschuldigte im Zuge der Fahndung auf einem E-Scooter angetroffen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 27jährige Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Neuwied - Am Samstag, 06.05.2023, kontrollierten Beamte der PI Neuwied gegen 11.35 Uhr ein Pkw-Anhänger-Gespann in der Ringstraße in Neuwied. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 35jährige Fahrer des Gespanns nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis zum Führen von Anhängergespannen verfügte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Neuwied ST Engers - Ebenfalls am Samstag, 06.05.2023, kontrollierten Beamte der PI Neuwied in Engers gegen 11.40 Uhr einen Roller. Dieser war den Beamten zuvor wegen seines lauten Motorengeräuschs aufgefallen. Der Fahrer, ein amtsbekannter 17jähriger Jugendlicher, versuchte noch, sich vor der Streife zu verstecken. Er konnte jedoch angetroffen werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller umfangreich umgebaut worden war und zudem fahrerlaubnispflichtig ist. Der junge Mann konnte jedoch nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorlegen. Außerdem wurden Hinweise für einen zurückliegenden Drogenkonsum festgestellt. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen.

