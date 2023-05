Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Betzdorf für das Wochenende 05. - 07.05.2023

Betzdorf (ots)

Betzdorf: Am Samstagmorgen wurde im Bereich der Rainuferstraße in Betzdorf ein E-Bike der Marke Cube Reaction PFM in der Farbe Grün aufgefunden. Das E-Bike wurde zunächst zwecks Eigentumssicherung sichergestellt und wird auf hiesiger Polizeidienststelle verwahrt. Es wird darum gebeten, dass sich der Eigentümer mit Eigentumsnachweis bei der Polizei in Betzdorf meldet.

Mudersbach: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Wittersbachstraße an einem unter einem Carport abgestellten weißen VW Golf die hintere linke Seitenscheibe durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Die Polizei in Betzdorf bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02741/926-0.

Niederfischbach: Am Samstagabend konnte im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Industriestraße bei einem Fahrzeugführer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Beeinflussung beim Fahrzeugführer durch den Konsum von THC. Diesem wurde daher eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeits- bzw. Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Betzdorf: Ein Zeuge meldete der Polizei in Betzdorf am späten Samstagabend einen stark alkoholisiert wirkenden Fahrzeugführer im Drive In des MC Donalds in Betzdorf. Der Fahrzeugführer konnte durch die Polizei vor seiner Wohnanschrift in Molzhain fahrend festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,45 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daher eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Dauersberg: Durch eine Anwohner wurde am frühen Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall in der Kohlhardtstraße gemeldet, in dessen Folge durch einen PKW u.a. ein Verkehrsschild umgefahren wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort konnten bei dem Fahrzeugführer Ausfallerscheinungen in Form von verwaschener Aussprache und Gleichgewichtsverlust festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte eine alkoholbedingte Beeinflussung. Dem Fahrzeugführer wurde daher ebenso eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell