POL-PDNR: Nachbarschaftsstreit eskalierte

Weyerbusch (ots) - Am Dienstag, den 18.04.2023, gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz in der Gemarkung Weyerbusch. Hintergrund war eine Vermisstensuche. In die Suchmaßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Die Vermisste Person konnte aufgefunden werden. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ PI Altenkirchen Hochstraße 30 57610 Altenkirchen Telefon: +49 2681 946-0 Telefax: +49 2681 946-100 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

