Niederwambach (ots) - In der Zeit von Freitag, 14.04.2023, 14.00 Uhr, bis Samstag, 15.04.2023, 12.00 Uhr, wurden in der Gemarkung Niederwambach mehrere Hochsitze beschädigt und verunreinigt. Zudem kam es zu Verunreinigungen an einer Waldhütte der Ortsgemeinde Niederwambach. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 ...

