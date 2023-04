POL-PDNR: Betzdorf - Fahren unter Drogeneinfluss

Altenkirchen (ots) - Am Montag, 17.04.2023, ereignete sich in Altenkirchen, Schlossweg, ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein, auf dem dortigen Parkplatz abgestellter Pkw Peugeot in der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.40 Uhr beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher dürfte beim Ein- bzw. Ausparken mit der Beifahrerseite des o.a. Pkw kollidiert sein. Er entfernte sich anschließend unerlaubt ...

mehr