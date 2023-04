Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betrugsversuch durch falschen Microsoft-Mitarbeiter

Rott (ots)

Am Montag, 17.04.2023, kam es in Rott zu einem Betrugsversuch durch einen falschen Microsoft-Mitarbeiter. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien auf dem Computer des Geschädigten eine angebliche Microsoft-Warnmeldung. Daraufhin kontaktierte er die darin angegebene Telefonnummer. In dem anschließenden Telefonat wurde der Geschädigte durch mehrere Programme seines PC gelotst. Noch bevor es zu einem Schadenseintritt kam, schöpfte der Geschädigte Verdacht und beendete das Telefonat. In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Altenkirchen nochmals auf die geschilderte Betrugsmasche hin. Es wird dringend davon abgeraten, auf solche oder ähnliche Warnmeldungen zu reagieren.

