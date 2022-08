POL-E: Essen: Mann rennt über Rot und wird von Pkw erfasst

Essen (ots) - 45144 E-Frohnhausen: Am 14. August befuhr die Straßenbahn der Linie 101 gegen 16:30 Uhr die Martin-Luther-Straße in Fahrtrichtung Essen-West. In Höhe der Kerckhoffstraße fuhr ein Pkw rechts an der Straßenbahn vorbei und bog vor dieser von der Martin-Luther-Straße nach links in die Kerckhoffstraße ab. Der Fahrer der Linie 101 musste eine ...

mehr