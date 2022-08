Polizei Essen

POL-E: Essen: Junge Männer liefern sich Zweiradrennen und flüchten vor der Polizei

Essen (ots)

45359 E-Schönebeck:

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (12. August, gegen 1:50 Uhr) bemerkte ein Diensthundeführer zwei junge Männer auf zwei Leichtkrafträdern (125er), die an einer roten Ampel an der Bonnemannstraße warteten.

Nachdem die Ampel auf Grün wechselte, beschleunigten sie ihre Maschinen auf knapp 100 km/h und lieferten sich augenscheinlich ein Rennen. Im weiteren Verlauf schienen die jungen Männer auf den zivilen Streifenwagen aufmerksam geworden zu sein, der ihnen nachfuhr.

Sie flüchteten in die Gimkenstraße und ließen ihre Zweiräder zurück. Während eine Yamaha am Ende der Sackgasse abgestellt wurde, lag ein Piaggio Roller in einem nahegelegenen Waldstück.

Der Hundeführer setzte seinen Diensthund ein, um die Fährte der nunmehr fußläufig Flüchtigen aufzunehmen. Hierbei führte der Hund den Beamten zu den in einem Gebüsch versteckten Motorradhelmen.

Weitere Polizisten unterstützten mittlerweile den Hundeführer und trafen im Rahmen der Fahndung zwei verdächtige 19 und 20 Jahre alte Männer an. Bei den Männern konnte starker Cannabisgeruch wahrgenommen und bei der Durchsuchung eine geringe Menge entsprechender Drogen aufgefunden werden.

Die beiden Leichtkrafträder wiesen Beschädigungen an den Schlössern auf, sodass ein vorangegangener Diebstahl der Fahrzeuge nicht ausgeschlossen werden kann.

Die 19- und 20-Jährigen mussten eine Blutprobe auf der Polizeiwache abgeben.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen des illegalen Rennens, des möglichen Diebstahls der Zweiräder und des Drogenbesitzes. Außerdem wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Drogen eingeleitet. /PaPe

