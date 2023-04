Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alkohol am frühen Morgen....

Dierdorf (ots)

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Straßenhaus am Montagmorgen um 07:45 Uhr in der Königsberger Straße in Dierdorf einen 47-jährigen PKW Fahrer. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer stark alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. In seinem PKW befand sich zudem eine Flasche mit hochprozentigen Alkohol, die er kurz zuvor in einem Einkaufsmarkt gekauft hatte. Dem Beschuldigten wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell