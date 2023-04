Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Unkel (ots)

In der Nacht zum Montag befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Pkw auf das Tankstellengelände an der B 42 und kaufte dort alkoholische Getränke. Die zufällig vor Ort anwesenden Polizisten bemerkten, dass der 36-jährige Mann aus Bonn augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand. Bei einer anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Beamten. Sie stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

