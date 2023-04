POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bad Hönningen (ots) - Am Sonntagabend wurde durch die Polizei ein Pkw in der Hauptstraße kontrolliert. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der 28-jährige Fahrer aus Bad Hönningen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

