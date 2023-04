POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Asbach (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag auf Montag die Eingangstür eines Getränkemarktes in der Honnefer Straße in Asbach eingeschlagen. Im Anschluss betraten die Täter den Markt und entwendeten Tabakwaren und Alkohol in einem Wert im unteren 4-stelligen Bereich. In diesem Zusammenhang meldete sich in der Nacht um 03:04 Uhr ein Zeuge, der kurz zuvor zwei schwarz gekleidete und maskierte ...

