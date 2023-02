POL-MA: Mannheim/Ludwigshafen - Mann ausgeraubt - Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) - Am frühen Freitagmorgen gegen 02:45 Uhr verschaffte sich eine derzeit noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Baumarkt in der Zündholzstraße und entwendete mehrere Elektrogeräte. Die Täterschaft zerstörte eine Scheibe auf der Rückseite des Gebäudes und gelangte so in das Innere des Markts. Im Anschluss an die Tat flüchtete ...

