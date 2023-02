Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Ahnungsloser Autofahrer wird unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen

Mannheim (ots)

Am Mittwoch um kurz vor 18 Uhr attackierte ein 43-jähriger Mann einen Autofahrer in der Friedrich-Ebert-Straße unvermittelt mit Pfefferspray. Der 29-jährige Fahrzeugführer war in Richtung Innenstadt unterwegs, als er an einer Ampel auf dem rechten der beiden Fahrstreifen halten musste. Der verdächtige 43-Jährige hielt neben dem 29-Jährigen an, stieg aus dem Auto aus und begab sich zur Beifahrerseite des 29-Jährigen. Dieser öffnete daraufhin unbedarft das Fahrerfenster. Ohne jegliche Vorwarnung zog der 43-jährige Angreifer ein Pfefferspray aus der Tasche und sprüht dieses in den Wagen, wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde. Im Anschluss setzte der Täter seine Fahrt fort. Gegen 20 Uhr stellte sich der Täter unerwartet auf dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal selbst. Die Hintergründe der Tat sind jedoch weiter unklar. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung mittels einer Waffe, der Nötigung sowie des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

