Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Firmenhalle in Lohfelden: Ursache vermutlich Blitzeinschlag

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Montag kam es zu einem Brand einer Lagerhalle in der Otto-Hahn-Straße in Lohfelden. Dort war gegen 3:40 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die alarmierte Feuerwehr hatte anschließend Teile der Fassadenverkleidung aus Blech abnehmen müssen, um an die Brandherde zu gelangen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Vormittag. Der Schaden, der vorwiegend an der Fassade der Halle entstand, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen höheren fünfstelligen Betrag. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Beamte des für Brände zuständigen Kommissariats 11 haben die Brandstelle am heutigen Tag aufgesucht. Wie sie berichten, deutet derzeit alles daraufhin, dass ein Blitzeinschlag das Feuer verursacht hatte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell