Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Tabakwarenladen am Königsplatz: Mutmaßlicher Täter sucht später Unterschlupf vor Regen und wird festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: In der Nacht zum heutigen Montag brach ein zunächst unbekannter Täter in einen Tabakwarenladen eines Einkaufscenters am Kasseler Königsplatz ein. Der Unbekannte hatte gegen Mitternacht eine Schaufensterscheibe des Geschäfts mit einem Stein eingeschlagen und aus der Auslage Zigarren und Alkohol geklaut. Von einem Passanten gerufene Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) nahmen anschließend am Tatort die Anzeige wegen des Einbruchs auf. Von dem Täter fehlte zunächst jede Spur. Der Notruf einer Frau aus dem Steinweg, der gegen 1:15 Uhr bei der Polizei einging, sollte dies jedoch ändern. Die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses meldete einen ihr unbekannten Mann im Haus, der dort eingebrochen war und offenbar wegen des starken Regens im Treppenhaus Unterschlupf suchte. Wie die dort eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte schnell bemerkte, handelte es sich bei dem ungebetenen Gast allem Anschein nach um den gesuchten Täter des Einbruchs am Königsplatz, wo ihre Kollegen vom KDD erst kurz zuvor in der Nacht die Anzeige aufgenommen hatten. Bei dem 24-Jährigen aus Polen, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat, fanden die Beamten Zigarren und eine Flasche Gin, die zweifellos aus der Auslage des Tabakwarengeschäfts stammten. Bei dem Haus im Steinweg hatte er die Scheibe einer Hintertür mit einem Aschenbecher eingeworfen und war so in den Flur gelangt. Der Tatverdächtige musste die Streife anschließend mit zur Dienststelle begleiten. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn führen nun die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell