Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Baumarkt - Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 02:45 Uhr verschaffte sich eine derzeit noch unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Baumarkt in der Zündholzstraße und entwendete mehrere Elektrogeräte. Die Täterschaft zerstörte eine Scheibe auf der Rückseite des Gebäudes und gelangte so in das Innere des Markts. Im Anschluss an die Tat flüchtete die Täterschaft unerkannt. Der bei der Tat entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend geklärt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

