POL-PPTR: Mehrere Diebstähle aus Kraftfahrzeugen - Zeugenaufruf

Konz (ots) - In Zusammenhang mit dem Überfall auf die Tankstelle in Konz am Abend des 11. Oktobers 2022 konnte der Tatverdächtige im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am 17. Oktober 2022 von Polizeikräften festgenommen werden. Der Tatverdächtige ging zum damaligen Zeitpunkt zielgerichtet hinter den Kassenbereich und forderte den 32-jährigen Angestellten auf, ihm Geld auszuhändigen, was ihm jedoch zunächst verweigert ...

mehr