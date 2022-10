POL-PPTR: Angekündigte Geschwindigkeitskontrollen in der 43. Kalenderwoche

Trier (ots) - In der Nacht vom 13.10.2022 auf 14.10.2022 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Firma in Trier-Nord. Hierbei wurde unter anderem ein PKW entwendet. Dieser PKW verursachte am heutigen Tag einen Verkehrsunfall in der Stresemannstraße. Unmittelbar nach dem Unfall flüchtete der Fahrzeugführer mit dem PKW in unbekannte Richtung. Durch mehrere Hinweise von Unfallzeugen, konnte der Fahrzeugführer ermittelt ...

