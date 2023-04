Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Am Vormittag des 17.04.2023 kam es auf einem Parkplatz in Neuwied-Irlich zu einem folgenschweren Verkehrsunfall

Neuwied (ots)

Zunächst beabsichtigte die 24-jährige Fahrzeugführerin in eine Parklücke in Queraufstellung einzuparken. Da ihr dies nicht auf Anhieb gelang, korrigierte sie ihre Position, indem sie mit ihrem PKW zurücksetzte. Der 46-jährige Fahrer eines herannahenden PKW erkannte dies und kam zum Stehen. Darüber hinaus betätigte er die Hupe, um die Fahrerin zum Anhalten zu bewegen. Diese kollidierte jedoch in der Folge mit dem stehenden PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Anschließend soll der 46-jährige Fahrzeugführer wutentbrannt augenscheinlich bewusst nochmal auf den unfallbeteiligten PKW der 24-jährigen Fahrzeugführerin aufgefahren sein. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet.

