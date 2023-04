POL-PDNR: Fahrt mit PKW unter Drogeneinfluss

Unkel (ots) - In der Nacht zum Montag befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Pkw auf das Tankstellengelände an der B 42 und kaufte dort alkoholische Getränke. Die zufällig vor Ort anwesenden Polizisten bemerkten, dass der 36-jährige Mann aus Bonn augenscheinlich unter Alkoholeinwirkung stand. Bei einer anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Beamten. Sie stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Rückfragen bitte an: ...

