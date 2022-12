Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Nächtlicher Einbruch in Pflegeheim

Täter konnten trotz Fluchtversuch gestellt werden

Schwerin (ots)

Am Samstag, den 10.12.2022, um 01:30 Uhr, meldete sich die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in der Schweriner Werdervorstadt bei der Polizei. Sie teilte mit, dass sie und eine Kollegin soeben bemerkt hatten, wie sich drei vermummte und dunkel gekleidete Personen Zutritt zu den Büroräumen des Pflegedienstes verschafften. Die herbeieilenden Einsatzkräfte stellten dann fest, dass ein Fenster im Erdgeschoss offen stand. Im Gebäude selbst waren die Tatverdächtigen hörbar damit beschäftigt die Räumlichkeiten zu durchwühlen. Als die drei Personen plötzlich die Polizeibeamten wahrnahmen, versuchten sie in unterschiedliche Richtungen zu flüchten. Dabei sprang einer von ihnen in den Werderkanal und konnte auf der gegenüberliegenden Uferseite von den Einsatzkräften - jahreszeitbedingt unterkühlt - in Empfang genommen werden. Die beiden anderen Täter wurden unter der Brücke der Güstrower Straße gestellt. Alle drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um rumänische Staatsbürger, deren Identität noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Eine Haftprüfung steht ebenfalls noch aus. Der Kriminaldauerdienst konnte am Tatort Spuren sichern. Weitere Ermittlungen laufen. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

