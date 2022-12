Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall mit hohem Sachschaden auf der Raststätte der BAB 24 "Stolpe"

Stolpe (ots)

Auf der Raststätte der BAB 24 "Stolpe" in Fahrtrichtung Hamburg ereignete sich am Montagabend, 05.12.2022, gegen 19:50 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem es zu einem erheblichen Sachschaden kam. Zum Unfallzeitpunkt beabsichtigte der 40-jährige tschechische Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Auflieger vorwärtsfahrend hinter einem bereits parkenden Schwerlasttransport einzuparken. Dabei übersah der 40-Jährige jedoch das vom Schwerlasttransport nach hinten herausragende Rotorblatt einer zu fertigenden Windkraftanlage und es kam zum Zusammenstoß. In der Folge wurden das Rotorblatt und die Sattelzugmaschine beschädigt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit sowie der Lenk- und Ruhezeiten wurden bei dem 40-jährigen Fahrer keine Auffälligkeiten festgestellt. Der Gesamtschaden wird polizeilich auf 105.000 Euro geschätzt. Ob das Rotorblatt weiter nutzbar ist konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

