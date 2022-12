Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen in Gnoien

Gnoien (ots)

Am 04.12.2022, gegen 01:13 Uhr, ist es in der Ortschaft Gnoien zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen, bei welchem insgesamt sechs Personen verletzt wurden. Ein 28-jähriger deutscher Pkw-Fahrer befuhr die Ortschaft in Richtung Dargun. Die 20-jährige deutsche Fahrzeugführerin und ihre vier Fahrzeuginsassen waren in Richtung Tessin unterwegs. In der Ortschaft kam der 28-jährige aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden PKW VW zusammen. Alle Fahrzeuginsassen erlitten durch den Unfall Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei der Insassen wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Es waren insgesamt sechs Krankenwagen und drei Notärzte sowie die Feuerwehr im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der Schaden wird auf insgesamt 22.000 Euro geschätzt. Zur Ermittlung der Unfallursache kam ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Stephanie Kiep Einsatzleitstelle Rostock

