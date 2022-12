Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Doppelhaushälfte und eines PKW in Rostock Dierkow

Rostock (ots)

Am 3. Dezember 2022 gegen 22:15 Uhr kam es in Rostock-Dierkow zum Brand einer Doppelhaushälfte. Durch eine Anwohnerin des Doppelhauses wurde festgestellt, dass der Dachstuhl der aktuell im Umbau befindlichen und unbewohnten Haushälfte im Adeborsweg in Flammen stand. Durch die Berufsfeuerwehr Rostock erfolgten umgehend Löschmaßnahmen. Trotzdem konnte ein Übergreifen des Feuers auf die andere, bewohnte Haushälfte nicht verhindert werden. Die Bewohnerin konnte sich eigenständig in Sicherheit bringen. Der Dachstuhl der betroffenen Haushälfte brannte komplett nieder. An der anderen Haushälfte entstanden ebenfalls massive Schäden, so dass die Bewohnerin in der Nachbarschaft unterkommen musste. Durch den Kriminaldauerdienst Rostock wurde zur Ermittlung der Ursache ein Brandursachenermittler beauftragt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 350.000 EUR. Personen kamen nicht zu Schaden. Zu einem späteren Zeitpunkt kam es in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Brand. In der Georg-Adolf-Demmler-Straße brannte ein Fahrzeug in voller Ausdehnung. Auch dieses wurde durch die Berufsfeuerwehr Rostock gelöscht. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Zur Ermittlung der Brandursache war der Kriminaldauerdienst Rostock im Einsatz. PHK Frank Schröder Schichtführer Polizeirevier Dierkow

