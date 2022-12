Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wohnungsbrand durch unbeaufsichtigte Kerze

Mehrfamilienhaus musste evakuiert werden

Güstrow (ots)

Am 07.12.2022 kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Bützower Straße in Güstrow. Da nicht bekannt war, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, öffneten die vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten zunächst gewaltsam die Wohnungstür, mussten dann aber, aufgrund starker Rauchentwicklung, die Überprüfung der Wohnung den kurz darauf eintreffenden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow überlassen. Die Feuerwehr konnte zunächst bestätigen, dass keine Person mehr in der Wohnung war, und anschließend das Feuer löschen. Während der Lösch- und Rettungsarbeiten musste das gesamte Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Die meisten Bewohner konnten im Anschluss wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, lediglich die Wohnung, in welcher der Brand ausbrach, blieb unbewohnbar. Nach ersten Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes war der Brandauslöser mit hoher Wahrscheinlichkeit eine unbeaufsichtigte Kerze. Glücklicherweise kam es hier nur zu Sachschäden. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen. Lucas Lettow, Polizeioberkommissar, Polizeihauptrevier Güstrow

