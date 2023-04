POL-PDNR: Friesenhagen - Diebstahl von Dachrinnen

Flammersfeld (ots) - Am Montag, 17.04.2023, kam es in der Zeit von 19.00 Uhr bis 19.10 Uhr in Flammersfeld, Kornbitze, zu einem Kennzeichendiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten das amtliche Kennzeichen eines, auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellten Leichtkraftrades. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei ...

