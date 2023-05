Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geisterfahrer auf der A 71 im Tunnel Berg Bock bei Suhl gestoppt!

Suhl (ots)

Am gestrigen Montagabend, gegen 21:45 Uhr, gingen zahlreiche Notrufe über einen Geisterfahrer auf der A 71 Richtung Schweinfurt, im Tunnel Berg Bock nach der Anschlussstelle Suhl/Zella-Mehlis, bei der Polizei ein. Im Rahmen der Sachverhaltsprüfung konnte ein weißer VW Tiguan in einer Überfahrungsmöglichkeit vor dem Nordportal des Tunnel Berg Bocks festgestellt werden. Der 71-jährige Fahrzeugführer aus Bayern gab an, dass er aufgrund einer Sperrung der Richtungsfahrbahn Sangerhausen infolge von Wartungarbeiten im Tunnel Berg Bock am Dreieck Suhl falsch gefahren sei. In der weiteren Folge fuhr der Pkw VW Tiguan auf der Überholspur als Geisterfahrer durch den Tunnel Berg Bock auf der Richtungsfahrbahn Schweinfurt in Richtung Sangerhausen. Autofahrer, welche durch den Geisterfahrer bremsen und/oder ausweichen mussten und dies noch nicht der Polizei mitgeteilt haben, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Autobahnpolizeistation Süd in Zella-Mehlis, Tel. 03681-321325 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen dauern an.

