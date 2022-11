Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Optik- und Akustikgeschäft

Wittlich (ots)

Im Zeitraum vom 23.11.2022, 18:30 Uhr bis zum 24.11.2022, 08:45 Uhr kam es im Stadtgebiet Wittlich, Burgstraße, zu einem versuchten Einbruch in ein Optik & Akustikgeschäft. Der/Die unbekannten Täter versuchten eine Nebeneingangstür, welche sich in der Altneugasse befindet, aufzuhebeln, um so in das Ladengeschäft zu gelangen. Der oder die Täter ließen aus bisher unbekannten Gründen von einer weiteren Tatausführung ab. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können oder im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Entsprechende Hinweise werden an die Kriminalinspektion Wittlich unter der Rufnummer 06571/95000 oder per E-Mail an kiwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell