Polizei Gütersloh

POL-GT: Vier Verletzte nach Kellerbrand

Gütersloh (ots)

Gütersloh (VT) Am Mittwoch, 11.01.2023, 18:15 Uhr ereignete sich in Gütersloh an der Carl-Bertelsmann-Straße ein Kellerbrand bei dem insgesamt vier Personen durch Rauchgase verletzt wurden.

Eine der verletzten Personen wurde von der Feuerwehr mit einer Drehleiter aus dem Haus gerettet. Alle vier leicht Verletzten wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort entlassen.

Über die Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Das Gebäude wurde durch das Feuer unbewohnbar. Das Ordnungsamt der Stadt Gütersloh betreute die Bewohner des Hauses und sorgte für deren Unterbringung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Carl- Bertelsmann- Straße komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell