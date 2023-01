POL-GT: Einbruch an der Jahnstraße - Münzgeld und Uhr gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Ende Juli 2022 entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Geldbörse aus einem geparkten Pkw an der Bismarckstraße. Neben Bargeld befand sich auch eine EC-Karte in der Geldbörse. Mit dieser EC-Karte zahlte der Täter nach der Tat seine Einkäufe an einer Tankstelle am Nordring. Unterdessen wurden die entsprechenden Bilder des Tatverdächtigen zur Öffentlichkeitsfahndung ...

